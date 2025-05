Nocera Superiore città cardioprotetta | consegnati i defibrillatori

Ieri sera, nell'aula consiliare di Palazzo di Città, è stato presentato il progetto “Nocera Superiore Città Cardioprotetta”. Grazie alla donazione di dodici defibrillatori, Nocera Superiore si prepara a diventare uno dei comuni più attrezzati della Campania per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini in caso di emergenze cardiache.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato presentato ieri sera nell’aula consiliare di Palazzo di Città il progetto “Nocera Superiore Città Cardioprotetta”. Un progetto di straordinaria importanza che renderà la città tra le più cardio protette della Campania. Sono dodici i dispositivi salvavita che andranno a disegnare la mappa della cardio protezione sul territorio comunale. «In rapporto al numero della popolazione e all’estensione territoriale, Nocera Superiore – ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi – è tra le città più cardioprotetta della Campania. Tutto questo grazie alla generosità degli imprenditori del nostro territorio che hanno donato questi preziosi dispositivi salvavita. Un grande gesto di amore e civiltà nei confronti della città. Ringrazio l’Asl Salerno e la Nocerina Calcio per la collaborazione, e Le One testimonial d’eccezione per un momento così importante per la comunità». 🔗Leggi su Anteprima24.it