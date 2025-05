No fascia no partecipazione | l’affondo del gruppo Pro Sgt sull’assenza del sindaco Di Clemente all’incontro sull’aeroporto

Il gruppo consiliare Pro Sgt solleva una forte polemica sull'assenza del sindaco Giorgio Di Clemente all'incontro riguardante l'aeroporto d'Abruzzo. «Con tutti i disagi del raddoppio ferroviario, dov’era il sindaco?» chiedono le consigliere Valenzia Di Meo e le altre, evidenziando l'importanza di una partecipazione attiva alle questioni cruciali per il territorio.

«Con tutti i disagi che il raddoppio ferroviario comporta per il nostro territorio, dov'era il sindaco Giorgio Di Clemente mentre si discuteva del futuro dell'aeroporto d'Abruzzo?». È la domanda polemica che arriva dal gruppo consiliare Pro Sgt, composto dalle consigliere Valenzia Di Meo e.

