No a discriminazioni e violenza | la Pastorale propone una veglia

La Pastorale di Inclusione della Diocesi di Avellino, insieme ad altre realtà diocesane, invita la comunità a partecipare a una veglia di preghiera contro le discriminazioni e la violenza. Questo incontro, pensato per sensibilizzare e unire, si svolgerà per la prima volta in città, promuovendo un messaggio di inclusione e rispetto per tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti La Pastorale di Inclusione della Diocesi di Avellino, i n collaborazione con la Pastorale Giovanile, la Pastorale Famiglia e Vita e la Caritas Diocesana ha organizzato, per la prima volta in città, una giornata di incontro e di preghiera contro ogni forma di discriminazione e violenza. L’appuntamento, promosso in vista della ’, che si celebra in tutto il mondo sabato 17 maggio, è per venerdì 16 maggio alle 20 presso il Santuario del Santissimo Rosario al Corso Vittorio Emanuele di Avellino. La veglia sarà presieduta dal vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, che ha voluto coinvolgere in questo percorso di accoglienza e inclusione avviato da oltre un anno, le famiglie, i giovani oltre ai volontari della Caritas. Nella Dichiarazione Dignitas Infinita del Dicastero per la dottrina della fede del 2 aprile 2024 approvata da Papa Francesco si legge: «La Chiesa desidera, innanzitutto, ribadire che ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare “ogni marchio di ingiusta discriminazione” e particolarmente ogni forma di aggressione e violenza». 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - No a discriminazioni e violenza: la Pastorale propone una veglia

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il lato oscuro del macellaio-imprenditore Salt Bae: ex dipendenti denunciano abusi e discriminazioni

Salt Bae, il famoso macellaio-imprenditore Nusret Gökçe, è noto in tutto il mondo per il suo lusso e la sua ostentazione di ricchezza nei ristoranti da lui fondati in diverse città.