NJPW | Risultati del Day 3 del Best of the Super Junior

Il BOSJ 32 ritorna con la terza giornata direttamente dalla Korakuen Hall di Tokyo. Un sacco di sorprese quest’oggi, la più sorprendente è la vittoria di Nick Wayne, attuale ROH World Television Champion, sul campione in carica IWGP Junior Heavyweight, El Desperado. Inoltre Francesco Akira si aggiudica i primi 2 punti del torneo sconfiggendo Ninja Mack. Di seguito ecco tutti i risultati: BLOCCO A: Francesco Akira ha sconfitto Ninja Mack in 4:41 Robbie X ha sconfitto KUSHIDA in 8:51 Yoshinobu Kanemaru ha sconfitto Clark Connors per Count Out in 3:47 Master Wato ha sconfitto Dragon Dia in 8:20 Kosei Fujita ha sconfitto Hiromu Takahashi in 16:53 BLOCCO B: Titan ha sconfitto Ryusuke Taguchi in 2:34 Robbie Eagles ha sconfitto Kevin Knight in 9:21 MAO ha sconfitto Taiji Ishimori in 9:45 SHO ha sconfitto YOH in 10:59 Nick Wayne ha sconfitto El Desperado in 15:01 Di seguito la classifica aggiornata: Blocco A: Kosei Fujita = 4 PUNTI Hiromu Takahashi, Dragon Dia, Ninja Mack, Clark Connors, Master Wato, Robbie X, Francesco Akira, Yoshinobu Kanemaru = 2 PUNTI KUSHIDA = 0 PUNTI Blocco B: Nick Wayne, MAO, Robbie Eagles = 4 PUNTI El Desperado, Titan, SHO, Ryusuke Taguchi = 2 PUNTI YOH, Kevin Knight, Taiji Ishimori = 0 PUNTI BEST OF THE SUPER Jr. 🔗Leggi su Zonawrestling.net