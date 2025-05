niente più pezzotto la guardia di finanza fa tremare migliaia di utenti

Oggi a Roma, la Guardia di Finanza ha organizzato una conferenza stampa di rilevanza cruciale sul fenomeno del "pezzotto", un sistema di pirateria televisiva che ha coinvolto migliaia di utenti. Le autorità hanno annunciato misure severe per contrastare questa pratica illegale, suscitando preoccupazione tra gli utenti coinvolti.

Nella giornata odierna, a Roma, è andata in scena una conferenza stampa di grande importanza riguardante l'uso del "pezzotto": la Guardia di Finanza ora fa tremare migliaia di utenti. Nella giornata di oggi – mercoledì 14 maggio presso il Salone del Coni di Roma – la Guardia di Finanza ha tenuto un'importante conferenza stampa contro l'uso del "pezzotto". Sistema ancora troppo diffuso in Italia. Il metodo illegale e pirata, utilizzato per accedere abusivamente a contenuti televisivi a pagamento, crea danni a chi detiene, nel mondo dello sport ma non solo, i diritti televisivi di determinati eventi. Ma anche alle stesse società che perdono migliaia di euro ogni anno a causa di questa organizzazione. La Guardia di Finanza sta perciò già da tempo combattendo contro questo sistema in tutto e per tutto illegale che è ancora purtroppo radicato nel territorio italiano.