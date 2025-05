Niente licenza e fucili da caccia per il possesso illegale di una paletta segnaletica

Un uomo è stato condannato per il possesso illegale di una paletta segnaletica, simile a quelle delle forze dell'ordine. Sebbene in appello il reato sia risultato prescritto, la Questura ha negato il rilascio della licenza di caccia e di porto d'armi. Difeso dagli avvocati Chiara Attala e Massimiliano Napoli, ha deciso di rivolgersi al Tribunale.

Condannato per il possesso di una paletta come quelle in dotazione alle forze dell'ordine, in appello il reato è prescritto, ma la Questura non gli rilascia la licenza di caccia e di porto di fucile. Un uomo, difeso dagli avvocati Chiara Attala e Massimiliano Napoli, si è rivolto al Tribunale.

