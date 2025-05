Nido estate 2025 partite le iscrizioni | prolungati servizio e frequenza pomeridiana

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il Nido Estate 2025 di Ancona, con importanti novità! Il servizio si arricchisce di una frequenza pomeridiana, prolungando l’esperienza educativa e ludica per i più piccoli. A partire dal 25 giugno 2025, i bambini potranno continuare a vivere momenti di crescita e socializzazione in un contesto sereno e stimolante.

ANCONA – Novità per i bambini che usufruiscono già del servizio nido del Comune di Ancona. Il Nido Estate 2025 sarà più lungo e prevederà una frequenza pomeridiana. Sulla base del calendario educativo, l'attività educativa ordinaria termina, per i nidi, il 25 giugno 2025 e il servizio Nido Estate. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Nido estate 2025, partite le iscrizioni: prolungati servizio e frequenza pomeridiana

