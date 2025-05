Nidi d' infanzia e servizio Edugate riaggiornate le graduatorie provvisorie per un disguido informatico

Le graduatorie provvisorie per l'accesso ai nidi d'infanzia e al servizio Edugate, relative all'anno educativo 2025-2026, sono state riaggiornate a causa di un disguido informatico. Risultano ora disponibili sul sito www.comune.piacenza.it, garantendo un servizio più preciso e puntuale per le famiglie interessate.

