Nicolas Cage e Christian Bale brillano nella prima immagine di "Madden", il nuovo biopic diretto da David O. Russell. Il film racconta la vita dell'iconico allenatore dei Raiders, John Madden, con Cage nel ruolo principale e Bale in un'importante parte. La produzione promette di esplorare la carriera e l'eredità di un grande del football.

Nicolas Cage e Christian Bale nella prima immagine del biopic Madden È iniziata la produzione di Madden, il film diretto da David O. Russell ( Il lato positivo, American Hustle ), con Nicolas Cage nei panni dell’allenatore dei Raiders, diventato un’emittente iconica, John Madden, e di Christian Bale nei panni del proprietario della squadra dei Raiders, Al Davis. Proprio per l’occasione dell’inizio del lavori, Deadline ha diffuso la prima foto ufficiale con i due attori nei panni dei rispettivi personaggi. Il film vede anche John Mulaney nel ruolo di Trip Hawkins (il fondatore della Electronic Arts che ha lanciato il videogioco Madden), Kathryn Hahn nel ruolo di Virginia Madden e Sienna Miller nel ruolo di Carol Davis. Russell, come riportato, dirige una sceneggiatura da lui scritta, dopo una precedente versione di Cambron Clark. 🔗Leggi su Cinefilos.it

