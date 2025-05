Nico Paz sicuro | A Como mi trovo bene! Ambizioso per il futuro

Nico Paz, giocatore ambizioso e sicuro, si è recentemente espresso sul suo legame con Como durante il quattordicesimo episodio di "Champions of Made in Italy" su YouTube. In un'intervista approfondita, ha condiviso i suoi sentimenti positivi riguardo la città e il club, evidenziando le sue aspirazioni per il futuro.

LAVORO – In una lunga chiacchierata sul canale ufficiale della Serie A su Yotube, Nico Paz è tornato a parlare del suo legame con Como, e dei prossimi sogni. Queste le parole dell'argentino: «Se gioco a calcio è merito di papà, lo seguivo in tutti gli stadi, ho sempre amato questo sport. Sono solo agli inizi della mia carriera, ho 20 anni ma ho già vissuto momenti molto belli che senza dubbio non dimenticherò mai. Il debutto con il Real Madrid è la cosa più bella della mia vita. O anche poter giocare con Messi è stato incredibile ed è qualcosa che non dimenticherò mai». SOGNI – Nico Paz poi, si sofferma sul calcio italiano e sull'esperienza a Como: «Quest'anno che ho vissuto al Como è stato molto bello, la città è tranquilla e la gente è rispettosa.

