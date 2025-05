Nico Paz Juventus l’Inter insiste per il gioiello del Como | spunta l’incontro a cena! Gli ultimi aggiornamenti

Nico Paz, talentuoso gioiello argentino, continua a attirare l'attenzione del calcio italiano, con l'Inter che intensifica i suoi sforzi per assicurarselo. Recenti aggiornamenti rivelano un incontro a cena tra i nerazzurri e il giovane talento del Como, alimentando le speculazioni sul suo possibile trasferimento. La situazione si fa sempre più interessante.

Nico Paz Juventus, spunta l’incontro a cena con l’Inter! Gli aggiornamenti sul gioiello argentino. Il corteggiamento dell’ Inter nei confronti di Nico Paz, portato avanti soprattutto grazie ai rapporti con il vicepresidente Javier Zanetti, prosegue senza sosta. Come svelato da Tuttosport, lunedì sera Zanetti ed il gioiello del Como sarebbero stati pizzicati a cena insieme in uno dei ristoranti più glamour del comasco. Una chiacchierata amichevole, in virtù dei consolidati rapporti di famiglia: Zanetti è amico stretto di Pablo Paz, padre di Nico con cui Javier ha giocato sia al Banfield che con la Nazionale Argentina. Inevitabile pensare al mercato: il club nerazzurro fa sul serio per il talento ancora in orbita Real Madrid. È avvisato anche il calciomercato Juve. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Paz Juventus, l’Inter insiste per il gioiello del Como: spunta l’incontro a cena! Gli ultimi aggiornamenti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter su Nico Paz, Zanetti in prima linea per convincere il talento

Riporta europacalcio.it: L’Inter segue con attenzione Nico Paz, attualmente al Como, mentre Zanetti rafforza i legami personali per portarlo in nerazzurro.

Boom Nico Paz: l’argentino incanta Inter e Juventus, è successo davvero

Scrive rompipallone.it: Non è più un mistero ormai che Inter e Juventus abbiano messo gli occhi su Nico Paz: quello che è successo ha incantato tutti. Nico Paz al Como sta vivendo una stagione straordinaria e non è un caso ...

Nico Paz sicuro: «A Como mi trovo bene! Ambizioso per il futuro»

inter-news.it scrive: Intervenuto sul quattordicesimo episodio di Champions of Made in Italy, il format della Lega Serie A disponibile su YouTube, Nico Paz è tornato a parlare - Leggi su Inter-News ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calciomercato Juventus - ecco Nico Gonzalez e Conceicao

La Juve sta per aggiungere un altro esterno alla rosa dell’allenatore Thiago Motta: dal Porto arriva Francisco Conceicao con la formula del prestito.