Nico Paz, giovane talento argentino del Como, è stato avvistato a cena con l'ex calciatore Javier Zanetti, scatenando speculazioni sul suo futuro all'Inter. Tuttosport riporta dettagli su questo incontro e sui possibili sviluppi legati al calciomercato. Quali purtroppo potrebbero essere le intenzioni dell'Inter riguardo a questo promettente gioiellino? Scopriamo di più.

Nico Paz Inter, il gioiellino del Como visto a cena con Zanetti? Cosa filtra dal possibile incontro. Il retroscena di Tuttosport. Arrivano aggiornamenti sul fronte Nico Paz, obiettivo del calciomercato Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’argentino sarebbe stato visto a cena con il vice presidente nerazzurro, Javier Zanetti. Ecco il racconto: IL RETROSCENA- « Pizzicati. Metti di uscire un lunedì a cena sul Lago di Como e trovarti al tavolo di fianco Javier Zanetti e Nico Paz. Due che certamente non passano affatto inosservati. Uno scenario capitato a chi lunedì sera è andato a cena in uno dei ristoranti più glamour del comasco: “Una finestra sul Lago” a Carate Urio e chissà che quella finestra non possa magari essere con vista. sul mercato. L’incontro è stato rubricato alla voce chiacchierata amichevole, visto il bel rapporto che da anni intercorre tra i due (Zanetti ha giocato col papà di Nico, Pablo Paz, al Banfield e nell’Argentina). 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz Inter, il gioiellino del Como visto a cena con Zanetti? Cosa filtra

