Neymar ha speso una fortuna per acquistare un Suv Ferrari personalizzato

Neymar ha appena fatto parlare di sé per il suo ultimo capriccio da straricco: un SUV Ferrari personalizzato. Il calciatore brasiliano ha acquistato un Purosangue nera, svelando alcuni dettagli esclusivi su Instagram. Ma quanto è costata questa lussuosa vettura? Una cifra da capogiro. Scopri di più nel seguito!

Purosangue nera è il modello acquistato dal calciatore brasiliano che ha condiviso in una storia su Instagram la foto di uno dettagli personalizzati. Quanto è costata quella vettura? Una cifra pazzesca. 🔗Leggi su Fanpage.it

Neymar ha speso una fortuna per acquistare un Suv Ferrari personalizzato: capriccio da straricco

Neymar si infortuna alla coscia e lascia il campo in lacrime contro l'Atlético Mineiro

Si legge su sport.quotidiano.net: Neymar si è nuovamente infortunato alla coscia sinistra e ieri ha lasciato il campo in lacrime durante la quarta giornata del campionato brasiliano contro l'Atlético Mineiro. Al suo esordio in ...

Neymar JR. è pronto a entrare in The Sandbox

Il fuoriclasse brasiliano Neymar JR., la superstar del calcio asiatico Son Heung-Min e la leggenda del calcio portoghese Luis Figo saranno tutti presenti nella nuova residenza di NFTSTAR in The Sandbox, il più importante mondo virtuale di gioco decentralizzato e sussidiaria di Animoca Brands.