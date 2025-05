Nettuno ‘in gabbia’ a Bologna per la finale di Coppa Italia. Bologna, 14 maggio 2025 – Da questa mattina, la celebre statua del Gigante è stata protetta da eventuali festeggiamenti, come in passato. In città, l'atmosfera si scalda in vista della finalissima, creando un mix di emozioni tra entusiasmo e precauzione.

Bologna, 14 maggio 2025 – Nettuno in gabbia da questa mattina a Bologna. La decisione è stata presa, come è successo tutte le volte che sono stati previsti eventuali festeggiamenti, per proteggere la statua del Gigante e la relativa fontana. E d'altra parte, in città il clima per la finalissima di Coppa Italia Bologna-Milan che si disputerà questa sera all'Olimpico, è pazzesco. Sotto le Due Torri, per chi non è tra i trentamila fortunatissimi che sono riusciti a partire per Roma, non si parla veramente d'altro. I colori rossoblù hanno la meglio ovunque: dalle vetrine dei negozi, alle sciarpe, magliette e cappellini che già da questa mattina, sono diventate le divise d'ordinanza per molti bolognesi in giro per il centro. Tutti ormai, tra quelli che sono restati a Bologna, hanno deciso dove vederla rispettando, ovviamente, le cabale di rito: a casa (da soli o in compagnia), davanti ai maxi schermi allestiti in città e provincia o nei bar e locali storici che stanno già registrando il tutto esaurito.