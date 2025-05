Netflix rinnova Le Quattro Stagioni con seconda stagione da otto episodi e cast di prestigio

Netflix ha rinnovato "Le Quattro Stagioni" per una seconda stagione composta da otto episodi, confermando il suo successo. Questa serie, ispirata all'omonimo film del 1981 di Alan Alda, ha riscosso un grande interesse, attirando un pubblico sempre piĂą vasto grazie a un cast di prestigio e a una narrazione avvincente.

Le recenti settimane hanno visto il risveglio dell'interesse verso titoli di prestigio su Netflix, con una menzione d'onore per Le Quattro Stagioni. La serie, tratto dall'adattamento televisivo dell'omonimo film del 1981 diretto da Alan Alda, ha saputo conquistare un ampio pubblico fin dal suo debutto, dimostrando di sapersi imporsi in un panorama competitivo.

