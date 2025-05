Netanyahu ordina l’esercito risponde Nuovo massacro di Israele a Gaza | almeno 60 morti nella notte

Il conflitto tra Israele e Hamas si intensifica, con Netanyahu che ordina un intervento militare a Gaza dopo un attacco notturno che ha causato almeno 60 morti. Nonostante la liberazione dell'ostaggio israelo-americano Idan Alexander, il primo ministro non mostra segni di cedimento, mentre tensioni e alleanze si complicano ulteriormente nel contesto internazionale.

La liberazione dell’ostaggio israelo-americano Idan Alexander non aveva fatto indietreggiare Benjamin Netanyahu. Mentre Hamas e Donald Trump si ringraziavano a vicenda rispettivamente per le forniture di aiuti umanitari e, appunto, la liberazione di uno dei prigionieri catturati il 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano aveva avvertito che nessuna concessione avrebbe cambiato i suoi piani: “Il nostro esercito entrerà a Gaza con tutta la forza, andremo fino in fondo”. E ha rispettato la promessa: nella notte tra martedì e mercoledì i raid israeliani hanno colpito il campo profughi di Jabaliya, dopo che nella serata le Forze di Difesa di Tel Aviv ( Idf ) avevano ordinato l’immediata evacuazione di alcune zone settentrionali della Striscia. Il numero dei morti è uno dei più pesanti delle ultime settimane: almeno 60 le vittime complessive, delle quali 50 solo a Jabaliya, e decine i feriti, come denunciano fonti mediche citate da al-Jazeera. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu ordina, l’esercito risponde. Nuovo massacro di Israele a Gaza: almeno 60 morti nella notte

