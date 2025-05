Netanyahu non arretra | Entreremo a Gaza con tutte le nostre forze

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu conferma la determinazione di Israele nella sua offensiva a Gaza, dichiarando che l'esercito utilizzerà tutte le forze disponibili. Questa scelta segna un'escalation nel conflitto, con Netanyahu che avverte che non ci sarà possibilità di cessare le ostilità. La situazione nella Striscia di Gaza si preannuncia sempre più critica.

