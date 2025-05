Netanyahu messo alle corde minaccia la guerra infinita

Negli ultimi giorni, la situazione in Israele si è fatta tesa e complessa, con Netanyahu in difficoltà. Costretto a confrontarsi con una crescente pressione interna ed esterna, il premier ha minacciato una "guerra infinita", cercando di riaffermare la sua autorità in un contesto geopolitico delicato e instabile. Il futuro della regione rimane incerto.

Gli ultimi due giorni in Israele sono stati molto concitati e insieme singolari. Soprattutto per Netanyahu, costretto a interpretare, in patria e in Medio Oriente, un ruolo minore nel copione.

