Nessuno stop degli interventi in anestesia generale all’ospedale | la replica dell' Asp

Il direttore del dipartimento di emergenza dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Gerlando Fiorica, smentisce la notizia di interruzioni negli interventi di anestesia generale presso l'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì, confermando il regolare svolgimento delle attività chirurgiche. La trasparenza continua a essere una priorità per l'ente sanitario.

"Presso il presidio ospedaliero 'Barone Lombardo' di Canicattì non si è registrata alcuna interruzione degli interventi in anestesia generale". È quanto afferma il direttore del dipartimento di emergenza dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Gerlando Fiorica, a commento.

