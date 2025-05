Neres sta ritrovando la condizione ma non ha i novanta minuti nelle gambe Sky Sport

Neres sta ritrovando la forma, ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, come segnalato da Sky Sport. La sfida a Parma è cruciale per la stagione. Conte punta a prepararsi al meglio, e con le risorse disponibili, potrebbe sorprese. Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, riporta che la situazione di Neres è in evoluzione.

La partita a Parma può valere una stagione. Conte vuole arrivarci con le sue armi ma le frecce al suo arco possono anche essere più del previsto. Da quello che riporta Francesco Modugno, inviato Sky a Castel Volturno, Neres sta ritrovando la condizione e potrebbe essere una soluzione, anche se non ha i 90 minuti nelle gambe. Neres sta recuperando ma Raspadori si è meritato un posto da titolare. Le parole di Modugno a Sky Sport: « C’è un settore al Tardini i 3500 posti che aspetta i tifosi del Napoli. Ci saranno delle limitazioni. Il momento è decisivo, importante, piena consapevolezza della squadra. Il Napoli dovrebbe essere quello delle ultime uscite. C’è Neres che sta ritrovando la condizioni ma non ha i novanta minuti nelle gambe. Davanti però Raspadori si è meritato un posto da titolare, insieme a Lukaku. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Neres sta ritrovando la condizione ma non ha i novanta minuti nelle gambe (Sky Sport)

SKY - Allenamento congiunto organizzato per Neres, è stato testato in un nuovo modulo

Antonio Conte vuole valutare con attenzione le condizioni di Neres ... che però sta ritrovando tutti quanti". A cominciare da Neres, per il quale ieri di fatto è stata quasi organizzata quell ...

Neres rapinato da uomini armati dopo Napoli-Parma

Il brasiliano, entrato nella ripresa, è stato protagonista con un gli assist per i gol di Lukaku e Anguissa.