Nerazzurro è il colore Fiordilatte e cioccolato | Il gelato? Tutto esaurito

Nerazzurro, fiordilatte e cioccolato: un gelato da capogiro che ha conquistato cuori e palati. Alla Gelateria De’ Coltelli, l'eccellenza artigianale pisana, il segreto della bontà si svela con un pizzico di spirulina e un tocco di cioccolato. Scopriamo insieme questa delizia che celebra la vittoria del nostro squadrone nerazzurro!

La ricetta per la Serie A non è solo quella con cui mister Inzaghi ha portato alla vittoria lo squadrone nerazzurro; a quanto pare, basta solamente della spirulina con un po’ di cioccolato. Questo è il segreto della Gelateria De’ Coltelli, eccellenza artigianale del territorio pisano portata avanti da Gianfrancesco Cutelli, che grazie a pochi semplici ingredienti ha creato un gelato nerazzurro di nome e di fatto per festeggiare la promozione in Serie A. Il gusto, chiamato rigorosamente "NeroAzzurro", è stato creato con una base di fiordilatte al miele colorato naturalmente con l’alga spirulina, in modo da ottenere un colore azzurrino, e decorato con una spessa granella di cioccolato di Modica, una varietà siciliana eccellenza del nostro Paese nota per la sua sfumatura nera. "Questo gelato è un omaggio alla squadra - le parole del titolare Gianfrancesco Cutelli -, ai tifosi e allo storico risultato di aver riportato, dopo 34 anni, il Pisa in Serie A. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nerazzurro è il colore. Fiordilatte e cioccolato : "Il gelato? Tutto esaurito"

Secondo lanazione.it: Studiato dai maestri di "De’ Coltelli" è andato subito a ruba fra tifosi e non solo. Gianfrancesco Cutelli: "Lo riproporremo ancora, forse per la Luminara".

