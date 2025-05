Neonati sepolti Parma Chiara Petrolini ha fatto tutto da sola | archiviazione per i genitori

Parma, 14 maggio 2025 - La drammatica vicenda dei neonati sepolti a Traversetolo torna alla ribalta. Chiara Petrolini, arrestata a settembre, ha agito da sola, mentre la posizione dei suoi genitori è stata stralciata dall'indagine. Ancora oggi, il mistero attorno alla morte dei due piccoli e le accuse di omicidio pesano sulla comunità locale.

Parma, 14 maggio 2025 - Inizialmente erano stati indagati anche loro, ma già quando Chiara Petrolini è stata arrestata, a settembre, la posizione dei suoi genitori era stata stralciata dall'indagine sui due neonati partoriti, morti, in ipotesi di accusa assassinati, e sepolti a Traversetolo (Parma). Nei loro confronti, accogliendo la richiesta della Procura, il Gip ha di recente disposto l'archiviazione. Padre e madre della ragazza, come lei difesi dall'avvocato Nicola Tria, sono risultati effettivamente non a conoscenza dei fatti. L'indagine dei carabinieri ha infatti accertato come la 21enne abbia fatto tutto da sola. Per la Procura di Parma e i carabinieri avrebbe premeditato l'uccisione di entrambi i figli neonati, sia quello partorito il 7 agosto 2024, trovato due giorni dopo, e sia quello venuto alla luce il 12 maggio 2023, i cui resti sono stati riesumati a settembre scorso. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Neonati sepolti Parma, Chiara Petrolini ha fatto tutto da sola: archiviazione per i genitori

