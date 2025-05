Neonati sepolti a Traversetolo da Chiara Petrolini archiviata la posizione dei genitori | Ha fatto da sola

Il drammatico caso di Chiara Petrolini ha scosso la comunità di Traversetolo. Accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati nel giardino di casa, la donna ha agito in solitudine, mentre i genitori erano all’oscuro di quanto accaduto. Una vicenda che solleva interrogativi profondi sul dolore, la sofferenza e l'ignavia del legame familiare.

Neonati sepolti a Parma, i genitori di Chiara fuori dall’indagine: “Non sapevano nulla”

Si legge su fanpage.it: I genitori della 22enne indagata sono stati definitivamente esclusi dall’indagine sui due neonati morti e sepolti a Traversetolo ...

Traversetolo, arriva la decisione del gip di Parma sui genitori di Chiara Petrolini

Secondo dire.it: PARMA – Il Gip di Parma ha disposto l’archiviazione per la posizione dei genitori di Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale di Traversetolo, nel parmense, accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due ...

Neonati sepolti Parma, Chiara Petrolini ha fatto tutto da sola: archiviazione per i genitori

msn.com scrive: Erano stati indagati inizialmente, poi stralciati. Il padre e la madre della 21enne, sono risultati effettivamente non a conoscenza dei fatti. La ragazza secondo la procura, avrebbe premeditato l'ucci ...

Neonati morti a Parma - Procura chiede carcere per Chiara Petrolini

La Procura di Parma ha chiesto il carcere per Chiara Petrolini, la madre 21enne dei due neonati, sepolti nella casa dei suoi genitori a Traversetolo in provincia di Parma.