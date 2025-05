Neonati sepolti a Parma i genitori di Chiara fuori dall’indagine | Non sapevano nulla

La tragica vicenda dei neonati sepolti a Parma si arricchisce di nuovi dettagli. I genitori di Chiara, la 22enne indagata, sono stati esclusi dall'inchiesta. Il Giudice delle indagini preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione, rivelando che la giovane avrebbe agito in solitudine, nascondendo le gravidanze e pianificando i macabri atti.

I genitori della 22enne indagata sono stati definitivamente esclusi dall'indagine sui due neonati morti e sepolti a Traversetolo. Il Gip ha accolto la richiesta di archiviazione: la 22enne avrebbe agito da sola, nascondendo entrambe le gravidanze e pianificando i delitti.

Neonati sepolti a Parma, i genitori di Chiara fuori dall’indagine: “Non sapevano nulla”

I genitori della 22enne indagata sono stati definitivamente esclusi dall'indagine sui due neonati morti e sepolti a Traversetolo

Neonati sepolti Parma, Chiara Petrolini ha fatto tutto da sola: archiviazione per i genitori

Il padre e la madre della 21enne, sono risultati effettivamente non a conoscenza dei fatti. La ragazza avrebbe fatto tutto da sola, premeditando l'uccisione

Neonati sepolti, archiviata la posizione dei genitori di Chiara Petrolini

La posizione dei genitori di Chiara Petrolini, la 21enne di Vignale di Traversetolo accusata di aver ucciso i due neonati partoriti nel maggio del 2023 e nell'agosto del 2024, è stata archiviata

Neonati sepolti a Parma : Il fidanzato di Chiara Petrolini parla per la prima volta

L'ex fidanzato di Chiara Petrolini, la giovane accusata di aver sepolto i suoi due neonati nel giardino della sua casa a Traversetolo, ha rilasciato un’intervista a Le Iene raccontando la sua versione dei fatti.