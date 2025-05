Nella Corea di Bae Myeongeun dove guariscono i sensi di colpa

Nella Corea di Bae Myeongeun, i sensi di colpa trovano guarigione in un panorama culturale che ipnotizza il mondo. Mentre la Corea del Sud brilla attraverso metropoli vibranti e una cultura pop osannata, la scrittrice si distacca da questa narrazione, offrendo una riflessione profonda sulle correnti emozionali che permeano la società contemporanea.

In un momento in cui la cultura coreana sta contaminando il mondo - soprattutto i giovani - e la Corea del Sud viene raccontata (e venduta) attraverso i riflessi digitali delle sue metropoli, tra idol, start-up e drammi iperconnessi, la scrittrice Bae Myeongeun compie un gesto narrativo controcorrente: ci porta in un villaggio immaginario, isolato, che profuma di terra e di erbe medicinali, popolato da anziani, spiriti e silenzi più eloquenti di mille dialoghi. Uhwa, il paese al centro del suo romanzo La misteriosa clinica di medicina orientale ( Salani ), non esiste sulle mappe, ma somiglia a molti luoghi che la Corea urbana preferisce dimenticare. Eppure è da qui che passa il cuore pulsante – ferito – della nazione. Bae Myeongeun non è una debuttante. Ha già scritto racconti horror che le hanno valso premi e adattamenti cinematografici. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Nella Corea di Bae Myeongeun dove guariscono i sensi di colpa

