Nella classifica stilata da Clean Cities sulle migliori città europee per la mobilità urbana a favore dei bambini non c' è nessuna  italiana nelle prime 10 La prima nella lista è Bologna 16 seguita da Milano 23 e Torino 24 Roma solo 32 E intanto prosegue la mobilitazione Streets for kids in tutt' Europa per chiedere più strade scolastiche

Nella recente classifica di Clean Cities sulla mobilità urbana a favore dei bambini, le città italiane faticano a emergere: Bologna si posiziona al 16° posto, seguita da Milano al 23° e Torino al 24°. Roma è solo al 32°. Parallelamente, la mobilitazione "Streets for Kids" avanza in tutta Europa, chiedendo più strade scolastiche sicure.

Clean Cities (una coalizione europea che riunsice oltre 100 ONG e associazioni ambientaliste con l'obiettivo di una mobilità urbana a zero emissioni entro il 2030) ha stilato una classifica di 36 città europee per quanto riguarda la mobilità a favore dei bambini e delle bambine. Tre gli indicatori considerati: il numero di strade scolastiche, il numero di piste ciclabili in sede separata e il limite di velocità. Prima nella classifica assoluta si è classificata Parigi, seguita da Amsterdam, Anversa, dalla regione di Bruxelles e da Lione. Nessuna città italiana purtroppo è entrata nella top ten. La prima italiana è Bologna, 16°, seguita da Milano, 23°, Torino, 24°, Firenze, 29° e Roma, 32°. Per quanto riguarda i singoli indicatori, se consideriamo le strade scolastiche, la performance è migliore: Milano è 2° assoluta, seguita da Torino, 4°, e Bologna, 11°, Roma 16°.