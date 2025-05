Nella classifica delle 200 città più felici al mondo c' è anche Torino | dove si è posizionata

Nella recente edizione dell'Happy City Index 2025, Torino si è guadagnata un posto tra le 200 città più felici al mondo. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea l'impegno della città in diversi settori, come l'istruzione, le politiche inclusive e la sostenibilità, contribuendo a creare un ambiente in cui i cittadini possono prosperare e vivere sereni.

C'è anche Torino nella classifica delle 200 città più felici al mondo. L'Happy City Index 2025, che viene stilato ogni anno, vuole evidenziare le città dove è cresciuta la felicità, "dove istruzione, politiche inclusive, economia, mobilità, tutela ambientale, accesso alle aree verdi e.

