Nel nome della biodiversità | un nuovo apiario nella Bassa Padovana

Martedì 20 maggio alle ore 11 è in programma l’inaugurazione ufficiale dell’apiario presente nel parco di via Zuccherificio a Este, in occasione della Giornata Mondiale delle Api. L’apiario, attivo dal mese di marzo 2025, è curato da un esperto apicoltore dell’Associazione Patavina Apicoltori. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Nel nome della biodiversità: un nuovo apiario nella Bassa Padovana

