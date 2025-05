Nel Messinese e in Calabria sono 217 i beni confiscati da assegnare | riunione in prefettura

Nella prefettura di Reggio Calabria si è svolta ieri una conferenza di servizi per discutere la destinazione di 217 beni confiscati in Calabria e nel messinese. L'incontro ha messo in luce l'importanza di assegnare queste proprietà, fondamentali per il rafforzamento della legalità e lo sviluppo del territorio.

Sono 217 i beni confiscati in Calabria e nel messinese da assegnare. Il focus ieri mattina, presso il Salone degli Stemmi della prefettura di Reggio Calabri, dove si è tenuta una conferenza di servizi istruttoria per la destinazione o il mantenimento al patrimonio dello Stato di beni. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Nel Messinese e in Calabria sono 217 i beni confiscati da assegnare: riunione in prefettura

