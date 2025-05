Nel Lazio 15 milioni di persone soffrono di disturbi mentali | proposta di legge per psicologi in ogni Asl

Nel Lazio, 15 milioni di persone affrontano disturbi mentali. Per rispondere a questa emergenza, la consigliera Sara Battisti ha lanciato una proposta di legge per inserire psicologi in ogni ASL. Servono 10.000 firme in sei mesi per portare l'iniziativa in Regione, mirata a garantire supporto psicologico gratuito e accessibile a tutti. Continua a leggere...

La proposta di iniziativa popolare proposta dalla consigliera Sara Battisti ha bisogno di diecimila firme in sei mesi per poter approdare in Regione. L'obiettivo è garantire un supporto psicologico in ogni Asl del Lazio, gratuito e accessibile a tutti. 🔗Leggi su Fanpage.it

Nel Lazio 1,5 milioni di persone soffrono di disturbi mentali: proposta di legge per psicologi in ogni Asl

Lo riporta fanpage.it: La proposta di iniziativa popolare proposta dalla consigliera Sara Battisti ha bisogno di diecimila firme in sei mesi per poter approdare in Regione ...

