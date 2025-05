Nel giorno del suo compleanno festeggiamo Cate Blanchett con una delle sue migliori interpretazioni | stasera in tv da non perdere c' è Tár

Stasera festeggiamo il compleanno di Cate Blanchett con una delle sue interpretazioni più straordinarie: **Tár**, un film di Todd Field che non puoi perdere. In un momento in cui l'attrice suggerisce un possibile ritiro dalla recitazione, questa performance dimostra il suo immenso talento e potrebbe farle cambiare idea. Non mancare!

Va dicendo in giro che vuole ritirarsi dalla recitazione. Forse dovremmo farle rivedere questa sua performance e cercare di farle cambiare idea. Perché la bravissima Cate Blanchett è stata capace di superarsi in Tár (2022). Ovvero il film di Todd Field che va in onda stasera in tv in prima visione in chiaro sulla rete di Mediaset Iris (canale 22). E in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Un appuntamento davvero imperdibile per una pellicola di cui si è tanto discusso – per i temi che tratta – ma che ha certificato, ancora una volta, la statura attoriale di Blanchett. Premiata con la Coppa Volpi a Venezia 2022. Che proprio oggi, 14 maggio, compie 56 anni. Infatti, per augurare buon compleanno alla diva, Iris trasmette a mezzanotte e mezza anche un altro film molto importante della carriera dell’attrice: Blue Jasmine (2013) di Woody Allen. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Nel giorno del suo compleanno, festeggiamo Cate Blanchett con una delle sue migliori interpretazioni: stasera in tv da non perdere c'è "Tár"

