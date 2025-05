Nei Campi Flegrei il suolo si solleva di 15 millimetri al mese Il governo verso la dichiarazione dello stato di emergenza

Nei Campi Flegrei, il suolo si solleva di 15 millimetri al mese, spingendo il governo verso la dichiarazione dello stato di emergenza. Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano, ha confermato questa preoccupante velocità di deformazione durante una conferenza stampa indetta a seguito di recenti eventi sismici. La situazione nella zona di Rione Terra rimane sotto attenta osservazione.

Registriamo, dall'inizio del mese scorso, una velocità di deformazione media mensile di 15 millimetri al mese. La misurazione nell'area di Rione Terra". Lo ha affermato Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano, nel corso di una conferenza stampa convocata, a seguito dell'evento sismico di magnitudo 4.4 avvenuto alle 12:07 di oggi nell'area dei Campi Flegrei.

Lo riporta dire.it: Stando a quanto riferito da Mauro Di Vito, sono stati 35 i terremoti registrati nelle ultime ore nell’area dei Campi Flegrei. Gli eventi rientrano nello sciame sismico iniziato alle 12:06 di oggi.

Campi Flegrei, la situazione dopo il terremoto 4.4: Ciciliano “Fateci controllare le case, anche le abusive”

Da fanpage.it: Dopo l'ennesimo intenso sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei nuovi controlli e richiesta di allargare la mappa delle aree a rischio ...

Campi Flegrei, paura e danni dopo lo sciame sismico

