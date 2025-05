Negozio confiscato in via Anderlini potrà diventare uno spazio polifunzionale per il quartiere

Il negozio confiscato in via Anderlini avrà una nuova vita come spazio polifunzionale per il quartiere. Assegnato al Comune di Modena, l’immobile diventerà un presidio contro la criminalità, ospitando attività mirate, in particolare per i giovani, promuovendo integrazione, cultura e socializzazione nella comunità locale.

Il bene confiscato alla criminalità organizzata di via Anderlini e assegnato al Comune di Modena dovrà diventare uno spazio multifunzionale, in grado di rappresentare un presidio fisico e di accogliere una programmazione di attività combinate che dovranno essere rivolte, in primis, ai giovani e.

