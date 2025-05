Negoziazioni a Istanbul | Kiev chiede 30 giorni di tregua e Mosca invia Lavrov e Ushakov

In un contesto diplomatico intenso, Kiev richiede 30 giorni di tregua mentre Mosca invia i suoi alti rappresentanti, Lavrov e Ushakov, per partecipare alle negoziazioni a Istanbul. Le discussioni potrebbero avvenire senza la presenza del leader russo, aprendo la strada a sviluppi significativi nel conflitto in corso tra Ucraina e Russia.

Nell'ambito dei negoziati in corso, sembra emergere uno scenario in cui la delegazione ucraina potrebbe confrontarsi in Turchia senza la presenza del leader russo. Secondo alcune fonti, il Cremlino perverrà alla fase di discussioni delegando il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il consigliere del Cremlino per gli affari internazionali Yuri Ushakov, sostituendo così il .

Pace in vista? Putin apre à a pussibilità di inizià negoziazioni cù l'Ucraina

Da notizie.it: Nella notte di domenica, Vladimir Putin ha proposto l'inizio di negoziati tra Russia e Ucraina: tutti i dettagli.

Putin propone negoziati diretti con Kiev a Istanbul il 15 maggio, Zelensky accetta ma chiede tregua immediata

informazione.it scrive: Nelle prime ore di domenica, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la volontà di riprendere i colloqui di pace con l’Ucraina, fissandoli per giovedì 15 maggio a Istanbul . L’iniziativa, com ...

Negoziati Mosca-Kiev, Trump: «Sto pensando di andare anche io in Turchia»

Riporta ilsole24ore.com: Nasce task force Ucraina-Ue per integrare l’industria della difesa. Il segretario di Stato americano Rubio torna a chiedere un «cessate il fuoco immediato» ...

