Negano il parto cesareo ad una mamma il neonato muore | ginecologa e ostetrica del Casilino a processo

Un tragico evento ha scosso l'ospedale Casilino di Roma, dove una mamma ha subito il rifiuto di un parto cesareo, portando alla morte del suo neonato. Ora, ginecologa e ostetrica sono sotto processo per omicidio colposo, accusate di aver scelto un parto con ventosa anziché l'intervento chirurgico necessario. La vicenda solleva interrogativi sulla responsabilità medica e le decisioni in sala parto.

Avrebbero optato per un parto con ventosa anziché per un cesareo, scelta che ha portato alla morte di un neonato. Un'ostetrica e una ginecologa dell'ospedale Casilino di Roma sono finite a processo per omicidio colposo. 🔗Leggi su Fanpage.it

