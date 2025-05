Negano a una mamma il cesareo d' urgenza neonato muore dopo il parto | sanitari a processo

Ora, i medici coinvolti si trovano a dover rispondere di fronte alla giustizia per la loro presunta negligenza. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione del travaglio e sull’importanza di garantire ai pazienti le opzioni di intervento necessarie, evidenziando le gravi conseguenze che possono derivare da decisioni inadeguate in contesti di emergenza.

Una donna in pieno travaglio si è vista negare la possibilità di un parto cesareo e il suo bambino è morto poco dopo essere nato. È questa la tragedia che si è verificata al Policlinico Casalino di Roma nei primi giorni del marzo 2022 e che, secondo la procura di Roma, poteva essere evitata. Ora. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Negano a una mamma il cesareo d'urgenza, neonato muore dopo il parto: sanitari a processo

