NBA risultati | Indiana vola in finale ad Est OKC piega in rimonta Denver

In una serata emozionante, gli Indiana Pacers si qualificano per le finali di Eastern Conference NBA, superando i Cleveland Cavaliers con un convincente 4-1 nella serie. Nel frattempo, l'OKC Thunder compie una rimonta spettacolare contro i Denver Nuggets, preparando il terreno per un'emozionante fase finale di playoff.

New York (Stati Uniti), 14 maggio 2025 – Gli Indiana Pacers sfruttano il primo match point a loro disposizione e chiudono sul 4-1 la serie contro i Cleveland Cavaliers (battuti 114-105 questa notte), bissando così l’accesso alle finali di Eastern Conference NBA dello scorso anno. Una vera e propria impresa, se si pensa che i Pacers si presentavano ai blocchi di partenza dei playoff da quarti in classifica e affrontavano i lanciatissimi Cavs, arrivati primi al termine della regular season. Ad impreziosire il colpaccio compiuto dai ragazzi di coach Rick Carlisle la grande rimonta compiuta questa notte: Indiana è infatti riuscita a cancellare uno svantaggio di 19 lunghezze e ad allungare le mani sulla vittoria grazie ai 66 punti messi a segno nei due quarti centrali. Un’impresa su cui ci sono le firme pesantissime di Tyrese Haliburton (31 punti in 36 minuti con 1015 dal campo e 610 nel tiro da tre, ma anche 8 assist distribuiti ai compagni e 6 rimbalzi catturati) e Pascal Siakam (21 punti, 8 rimbalzi e 5 assist) ed Andrew Nembhard (18 punti, 6 assist e 3 rimbalzi). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, risultati: Indiana vola in finale ad Est. OKC piega in rimonta Denver

Da msn.com: I Pacers toccano anche il -19 ma, trascinati da Haliburton, chiudono la serie sul 4-1 battendo i Cavs 114-105. Un grande Gilgeous-Alexander spinge i Thunder al successo per 112-105 sui Nuggets ...

Indiana vola! Lezione ai Cavs: 4-1 e finale di Conference. Più Shai che Jokic: Thunder 3-2 su Denver

Scrive gazzetta.it: Con Mitchell ancora acciaccato, Cleveland dopo aver dominato la regular season è fuori contro i Pacers di Haliburton. Il Joker brilla (44 punti) ma è troppo solo, Gilgeous-Alexander porta i Thunder in ...

Play-off Nba, Indiana elimina Cleveland e vola in finale a Est. Oklahoma sul 3-2 con Denver

Scrive repubblica.it: I Pacers chiudono in cinque partite la serie contro i Cavs, i Thunder passano in vantaggio sui Nuggets ...

