NBA Playoff 2025 i risultati della notte 14 maggio | Indiana elimina i Cavs Oklahoma ha il match point

Continuano i playoff NBA 2025 e questa notte si sono disputate due sfide, con i Cleveland Cavaliers che ospitavano gli Indiana Pacers, con i padroni di casa spalle al muro con la serie sul 3-1 per i Pacers; mentre si partiva dal due a due nella serie che vedeva in campo gli Oklahoma City Thunder e i Denver Nuggets. Ecco come è andata. Gli Indiana Pacers hanno conquistato l’accesso alle finali della Eastern Conference per il secondo anno consecutivo, superando Cleveland Cavaliers 114-105 e chiudendo la serie sul 4-1. Tyrese Haliburton è stato il protagonista con 31 punti, seguito da Pascal Siakam con 21. Nonostante i 35 punti di Donovan Mitchell, tornato in campo dopo un infortunio, i Cavs non sono riusciti a contrastare il ritmo veloce di Indiana, che ha ribaltato un passivo di 19 punti nel primo tempo e ha dominato nel secondo. 🔗Leggi su Oasport.it