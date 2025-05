Nave Usa in porto interrogazione di Avs contro lo sbarco di armi | Livorno non sia crocevia di traffici bellici

Il circolo livornese di Sinistra Italiana lancia un allarme: "Il porto di Livorno non può diventare un crocevia per traffici bellici". La denuncia arriva in seguito all'interrogazione presentata dall'onorevole Marco Grimaldi, di Alleanza Verdi Sinistra, concernente l'arrivo di una nave americana al Molo Italia e il conseguente sbarco di armi.

"Il porto di Livorno non può essere ridotto a opaco crocevia di traffici bellici". Lo afferma il circolo livornese di Sinistra Italiana dando notizia dell'interrogazione presentata al Governo dall'onorevole Marco Grimaldi, di Alleanza Verdi Sinistra, in merito all'arrivo al Molo Italia nei giorni. 🔗Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Nave Usa in porto, interrogazione di Avs contro lo sbarco di armi: "Livorno non sia crocevia di traffici bellici"

Cosa riportano altre fonti

?? Porto di Livorno, traffico di armi e mancanza di trasparenza: interrogazione di Avs

Secondo controradio.it: L’On. Marco Grimaldi (Alleanza Verdi Sinistra) ha presentato un’interrogazione parlamentare ai Ministri delle Infrastrutture e della Difesa per fare piena luce sull’arrivo e lo sbarco della nave statu ...

In porto la nave "Solidaire" con 67 migranti

Da rainews.it: Ha attraccato nel porto di Marina di Ravenna la nave umanitataria della ong “Solidaire”, che ha trasportato dal Mediterraneo all'Adriatico 67 migranti. Tra gli applausi degli operatori ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sequestro di 130 kg di marijuana al Porto di Livorno: arrestato autista del camion

Un'operazione congiunta delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di 130 kg di marijuana al porto di Livorno.