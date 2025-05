Nautica un ponte con la Cina per l’Ente navale europeo

Enave, l'Ente navale europeo di Fano, compie un'importante mossa verso l'internazionalizzazione, stipulando una partnership strategica con Wanve Inspection and Certification Group, leader cinese nel settore delle certificazioni industriali. Questo accordo non solo rafforza la cooperazione, ma prevede anche un trasferimento di quote azionarie, coinvolgendo entrambi i partner in un ambizioso progetto comune.

Un importante passo verso l'internazionalizzazione per Enave, l'Ente navale europeo con sede a Fano, che ha siglato una partnership strategica con Wanve Inspection and Certification Group, colosso cinese delle certificazioni industriali. L'accordo, che prevede anche un trasferimento di quote azionarie, è stato ufficializzato l'altroieri nella suggestiva cornice del Castello Montegiove Country House e rappresenta non solo un'occasione di crescita per le due aziende, ma anche un segnale della centralità che il territorio di Fano sta assumendo in ambito industriale e tecnologico a livello internazionale. Alla cerimonia hanno partecipato i vertici delle due aziende, accompagnati dai rappresentanti dello studio Eusebiassociati, che ha curato gli aspetti legali per Enave, e dallo studio notarile Notai Associati Morico Caccavale Travaglini, dove è avvenuta la sottoscrizione formale.

