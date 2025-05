naturart village è conto alla rovescia in vetrina il vivaismo e l enogastronomia

Naturart Village è un viaggio affascinante nel mondo del vivaismo e dell'enogastronomia, dove la bellezza del verde e l'innovazione si incontrano. Con una vista aerea mozzafiato e un'esperienza immersiva, questo nuovo progetto del Giorgio Tesi Group trasforma l'ex Gard in un luogo di scoperta e meraviglia. Scopri il connubio unico tra natura e gusto!

Il colpo d’occhio, quello dall’alto ripreso dal drone e quello frontale, già da solo impressiona. Per estensione, per concentrazione di verde, per il contenuto di novità che sprigiona. Perché il Naturart Village, nuova inedita appendice made in Giorgio Tesi Group germogliata negli spazi dell’ex Garden Zelari di via Nuova Pratese, è qualcosa di davvero non visto finora, qualcosa che concentra in un unico spazio una proposta che incontra tutti e che per la prima volta mette seriamente in vetrina quello per il quale nel mondo siamo conosciuti: il vivaismo. Uno spot perfetto, nonostante ancora alla nostra visita il Village manchi dei ritocchi finali, quelli che consentiranno l’apertura al pubblico il prossimo 31 maggio con una tre giorni di eventi no stop. Due i filoni del racconto in cui si articola il Naturart Village. 🔗Leggi su Lanazione.it