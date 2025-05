Natura avventura e sostenibilità | al via Caving & Rafting la nuova proposta turistica nelle Grotte di Pertosa-Auletta

Scopri la nuova avventura di Caving & Rafting nelle Grotte di Pertosa-Auletta! Un'esperienza unica che ti porta nel cuore della terra, tra formazioni millenarie, e lungo le rapide di un fiume impetuoso. Un'opportunità imperdibile per vivere la natura in modo sostenibile, unendo emozione e rispetto per l'ambiente. Vieni a vivere questa straordinaria esperienza!

Un viaggio nel ventre della terra, tra concrezioni millenarie scolpite dal tempo, e poi la corsa tra le rapide di un fiume impetuoso: è Caving & Rafting, la nuova proposta turistica lanciata dalle Grotte di Pertosa-Auletta, che unisce natura, avventura e sostenibilità in un format esperienziale. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Natura, avventura e sostenibilità: al via Caving & Rafting, la nuova proposta turistica nelle Grotte di Pertosa-Auletta

