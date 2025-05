Nato Cavo Dragone | l' Alleanza sta diventando sempre più forte

Nella cornice di Bruxelles, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha ribadito la crescente coesione dell'Alleanza Atlantica. In un contesto segnato dalla guerra in Ucraina, le forze della NATO si dimostrano più unite che mai, affrontando insieme le sfide globali con determinazione e solidarietà.

Bruxelles, 14 mag. (askanews) - "L'Alleanza è forte e sta diventando sempre più forte" e la minaccia scaturita dalla guerra in Ucraina "ci ha reso ancora più uniti, se ne avessimo avuto bisogno". Così l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, rispondendo a una domanda di askanews. "La risposta alla minaccia è stata unica. Non c'è stata alcuna differenza nel modo in cui (ciascuno) ha reagito all'aggressione della Russia all'Ucraina. E probabilmente questo è stato un fattore collante, per ottenere la coesione a questo livello, che è davvero ottima", ha spiegato Cavo Dragone. "E la coesione è il fulcro centrale dell'Alleanza. Quindi, intendo dire, le 32 nazioni si sono mosse davvero, davvero in perfetta sintonia. E penso che in futuro, perché non dobbiamo abbassare la guardia, anche se, grazie a Dio, un giorno ci sarà la pace in quella parte del mondo, non dovremo abbassare la nostra attenzione perché, ci sarà molto altro da fare. 🔗Leggi su Quotidiano.net