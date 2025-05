Nascondevano in casa materiale sequestrato ai malavitosi | condanne per i finanzieri infedeli

Un gruppo di finanzieri infedeli è finito nei guai dopo essere stato scoperto dai propri colleghi mentre deteneva illegalmente materiale sequestrato a malavitosi nelle loro abitazioni. Le indagini sono scattate a seguito di una denuncia presentata presso la caserma delle fiamme gialle, gettando un’ombra inquietante sull'integrità del corpo.

