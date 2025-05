Nascondeva nel ripostiglio cocaina hashish e anfetamine | arrestato diciassettenne allo Sperone

Un diciassettenne è stato arrestato allo Sperone per possesso di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno scoperto un vasto campionario di droga, tra cui 650 grammi di hashish, 106 grammi di cocaina e anfetamine, nascosto nel ripostiglio di casa, rendendo l'abitazione uno dei punti di riferimento per lo spaccio nella zona.

🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Nascondeva nel ripostiglio cocaina, hashish e anfetamine: arrestato diciassettenne allo Sperone

