Nasconde negli slip 45 dosi di cocaina | arrestato dalla polizia

Un giovane senegalese di 18 anni è stato arrestato dalla polizia a Prato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Gli agenti, impegnati in servizi di controllo, hanno scoperto che il ragazzo nascondeva 45 dosi della sostanza stupefacente all'interno dei propri slip, accertando così l'illecito intento.

Nel pomeriggio di ieri (13 maggio) le volanti della polizia di via Zara hanno arrestato, nei pressi di via Alamanni, un cittadino senegalese di 18 anni per illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore della provincia di Firenze per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno notato, all'ingresso della galleria commerciale della Stazione Santa Maria Novella, un gruppo di cittadini stranieri che alla loro vista hanno provato a dileguarsi. Tra di loro è stato fermato e controllato il 18enne sorpreso ad occultare all'interno degli slip un involucro contenente 45 frammenti di sostanza stupefacente avvolti in cellophane trasparente risultata essere cocaina per un totale di oltre 10 grammi.