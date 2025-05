Naruto Masashi Kishimoto ammette | All' inizio volevo che Naruto fosse un animale e il padre un assassino

Durante una recente intervista, Masashi Kishimoto ha rivelato che la bozza originale di Naruto era radicalmente diversa da quella conosciuta. Inizialmente, il protagonista doveva essere un animale e suo padre un assassino spietato. Questa sorprendente verità ha lasciato i fan a bocca aperta, mostrando quanto possa evolversi la creatività durante il processo di scrittura.

Durante un'intervista, Masashi Kishimoto ha raccontato come la bozza originale di Naruto fosse molto diversa: Kurama non esisteva e il padre di Naruto era un pluriomicida. In una recente intervista, Masashi Kishimoto e il suo editor Kosuke Yahagi hanno svelato la sorprendente verità: nella prima bozza di Naruto, la volpe Kurama non esisteva affatto. Naruto stesso era la volpe, e Minato un padre oscuro e distruttivo. Una storia molto diversa, poi completamente riscritta per diventare il fenomeno globale che conosciamo oggi. La versione originale di Kishimoto era un'altra storia Prima che diventasse un'icona globale dell'animazione, Naruto aveva una forma ben più cupa e singolare. Masashi Kishimoto, affiancato dall'editor Kosuke Yahagi, ha recentemente raccontato in un'intervista che nella prima bozza del manga, Kurama, il demone a nove . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Naruto, Masashi Kishimoto ammette: "All'inizio volevo che Naruto fosse un animale e il padre un assassino"

