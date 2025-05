Nargi | Auguri al nuovo presidente Spena pronti a dialogare per il nuovo tribunale

Alla dottoressa Francesca Spena, nuovo presidente, porgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Sono certa che saprà guidare con abilità e dedizione le cruciali attività di direzione e coordinamento del nuovo tribunale, promuovendo un dialogo costruttivo per il bene della nostra comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Alla dottoressa Francesca Spena, in qualità di sindaco e rappresentante di questa comunità, rivolgo il mio più sincero e sentito augurio di buon lavoro. Sono convinta che saprà sovrintendere nel migliore dei modi alle importanti attività di direzione e coordinamento del nostro Tribunale ». Lo dichiara il Sindaco di Avellino, Laura Nargi. « Sono certa – aggiunge la fascia tricolore del capoluogo – che potremo instaurare sin da subito un rapporto proficuo di collaborazione istituzionale, ciascuno per la propria parte e nel rispetto del proprio ruolo. Sono pronta a ragionare con il presidente Spena di tutte le questioni nodali che riguardano l'amministrazione della giustizia in città: a partire dall'edilizia giudiziaria, che interessa tanto i cittadini utenti quanto gli operatori del diritto.

