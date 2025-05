Napoli Tattoo Expo 2025 presentato il programma | 500 artisti in Mostra Dj Set e street food

La “Napoli Tattoo Expo 2025” si prepara a stupire con un programma ricco di eventi: 500 artisti in mostra, DJ set e street food. Dal 30 maggio al 1° giugno, la Mostra d’Oltremare ospiterà leggende del tatuaggio e giovani talenti, in un'esplosione di arte, musica e cultura urbana. Ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione.

Leggende del tatuaggio e giovani talenti alla “ Napoli Tattoo Expo 2025”, la convention più importante del Sud Italia dedicata all’arte del tatuaggio con spettacoli, musica, graffiti, in programma dal 30 maggio al 1° giugno alla Mostra d’Oltremare (Piazzale Tecchio, 52). Ieri in conferenza stampa, nella sede dell’Ordine dei giornalisti della Campania, la presentazione del programma con gli organizzatori Gabriele Incoronato e Daniele Sannino, fra i più affermati e conosciuti tatuatori partenopei, il sociologo Giovanni Paonessa, che ha tenuto una lezione sulla storia del tatuaggio e il vice presidente dell’Ordine Mimmo Falco. Per tutti gli appassionati la possibilità di entrare in contatto con artisti di fama internazionale. Saranno circa 500 i tatuatori provenienti da tutto il mondo, che faranno risuonare le loro macchinette nel padiglione 10 del polo fieristico, per offrire un’esperienza unica e coinvolgente per appassionati e professionisti. 🔗Leggi su Ildenaro.it