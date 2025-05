Napoli Taglialatela | Parma? Una vittoria cancellerebbe tutti i ricordi amari della retrocessione del ’98!

Il Napoli, impegnato nell'importante sfida contro il Parma, cerca una vittoria che possa riscattare i pessimi ricordi della retrocessione del '98. Le parole dell’ex portiere Pino Taglialatela risuonano forti: «Cancellate la retrocessione del ’98». Questo match rappresenta un'opportunità per i partenopei di consolidare il loro sogno scudetto in un finale di stagione entusiasmante.

